Джакарта, 22 сентября, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Число погибших от разрушительных наводнений и оползней в Индонезии достигло 26 человек, 19 человек пропали без вести, заявили власти Индонезии, сообщает 22 сентября France Press.

kurier.at Наводнение в Индонезии

Среди погибших или пропавших без вести более десятка детей в возрасте до 12 лет. Около 430 жителей городов Гарут и Сумеданг остались без крова. В районе бедствия организованы временные приюты, оборудованные всем необходимым.

Отряды спасателей и военнослужащих продолжают спасательную операцию в районе города Гарут, задействованы беспилотники для оценки разрушений с воздуха, сообщил глава Национального агентства по управлению стихийными бедствиями Индонезии Виллем Рампангилей.

Напомним, проливные дожди обрушились на города Гарут и Сумеданг, которые расположены в провинции Западная Ява, что привело к оползням и резкому повышению уровня воды в водоемах.