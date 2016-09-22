Барнаул, 22 сентября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. По итогам выборов депутатов Госдумы VII созыва, процент недействительных бюллетеней для голосования в регионе составил 3,6%. Такой вывод можно сделать из официальных даных, опубликованных на сайте Алтайкрайизбиркома, суммировав данные протоков по всем четырем федеральным округам. Действительных бюллетеней оказалось 1 488 215, недействительных — 53 869.

Алтайкрайизбирком Жители Алтайского края испортили более 50 тыс бюллетеней

Как пояснили ИА REGNUM в избирательной комиссии, недействительным бюллетень признавался в нескольких случаях: либо избиратель опускал в урну документ без выбора кандидата, либо выбирал сразу нескольких, либо — изображал посторонние рисунки и надписи.

Интересно, что недействительных бюллетеней одномандатников оказалось значительно больше, чем бюллетеней, где кандидатов выбирали по партийным спискам. В первом случае общий процент таких бюллетеней составляет 4,6% (33 752 бюллетеня), во втором — только 2,6% (20 117 бюллетеней). Больше всего бюллетеней испортили в Рубцовском округе, где на 187 523 действительных бюллетеня пришлось 9494 недействительных (5%), менее всего — в Славгородском: там на 187 548 действительных бюллетеней пришлось 7736 недействительных (около 4,1%).

Если рассматривать полученные данные об испорченных бюллетенях как один из вариантов протестного голосования, то в регионе, очевидно, оно не слишком проявилось.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общий процент явки на выборах в Алтайском крае составил 40,77%. Комментируя этот результат, председатель алтайского избиркома Ирина Акимова ранее отметила, что несмотря на снижение явки (5 лет назад в избирательной кампании приняли участие 52,46% избирателей, — прим. ИА REGNUM ), избиратели в этот раз продемонстрировали рост гражданской отвественности. «При общении с избирателями я, знаете, в меньшей степени слышала фразы «А зачем я пойду на выборы, — там уже все решено» и тому подобные», — пояснила она.

Помимо выборов депутатов Госдумы, жители региона выбирали также депутатов краевого парламента. Общее число недействительных бюллетеней по спискам и по одномандатникам составило 37 498.

Также в регионе состоялось несколько более мелких избирательных кампаний.