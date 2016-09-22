Вашингтон, 22 сентября, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о предстоящей пресс-конференции, в ходе которой будет представлено удивительное открытие, сделанное на одном из галилеевых спутников Юпитера — Европе, анонс мероприятия опубликован на официальном сайте агентства.

businessinsider.com Спутник Юпитера — Европа

Специалисты расскажут о результатах наблюдения за спутником при помощи инструментов орбитального телескопа «Хаббл». Отмечено, что полученные данные говорят о необычной активности, связанной с наличием подледного океана на Европе. Пресс-конференция начнется 26 сентября в 21 час по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые предполагают, что под слоем льда толщиной от 10 до 30 км на Европе находится жидкий океан. Внутри спутника находится металлическое ядро, окруженное силикатными породами.

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