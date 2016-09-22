Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» накануне выбыл из борьбы за Кубок России, уступив столичному «Динамо» со счётом 0:4. Но на стадион «Арена Химки» на матч в рамках 1/16 турнира вышел не основной состав жёлто-синих, а резерв команды. Это было сделано для того, чтобы игроки смогли перевести дух между встречами РФПЛ и Лиги чемпионов УЕФА. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал рулевой ростовчан Иван Данильянц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского коллектива 22 сентября.

vk.com/fcrostov Игроки «Ростова» на тренировке

«У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня — это необычно для нашей команды. Приняли такое решение, чтобы игроки основного состава подготовились к «Локомотиву», а футболисты, которые играют меньше — получили практику», — отметил наставник.

Главный тренер также обратил внимание на то, что опасных моментов его подопечные у ворот оппонентов не создавали, хотя и боролись до финального свистка арбитра. По словам Данильянца, Кубок России — такой же уважаемый турнир, как и остальные. Но при этом есть приоритетные игры.

«Есть чемпионат России — им пренебречь нельзя, есть Лига чемпионов, где мы представляем всю страну, а есть Кубок России… В прошлом году мы тоже не смогли сыграть основой из-за плотного графика, но это не значит, что мы не уважаем этот турнир», — подчеркнул тренер.

Напомним, что впереди у ростовчан два сложных домашних матча. 24 сентября на ростовском стадионе «Олимп-2» жёлто-синие в рамках российского чемпионата примут столичный «Локомотив», а 28 сентября проведут второй матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «ПСВ» (Нидерланды).