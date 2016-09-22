Якутск, 22 сентября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. В экономике и внутренней политике Якутии ничего не происходит — «ни одного крупного удачного проекта, ни одного серьезного шага, ни одного волевого решения, которое бы повлекло за собой подвижки». Такое мнение озвучил в своём аккаунте в Facebook политолог республики Виталий Обедин.

bubny.ru Бубен

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Эксперт уверен: за время правления в регионе Егора Борисова ничего принципиально не изменится. «Вы оглядитесь по сторонам, если не брать в расчет потакательство всем капризам госкорпораций и отдельно взятому «Сургутнефтегазу» — что происходит в экономике и во внутренней политике Якутии? По большому счету ни-че-го. Сооружаются какие-то потемкинские деревни вроде ТОСЭР «Кангалассы» — мизерного в плане отдачи проекта, сопровождаемого несоразмерным пиаром на всех уровнях. Бесконечные реляции, планы на будущее, программы, обещания построить мост, подсчет инвестиций в абсолютных цифрах и бла-бла-бла-бла…» — констатирует Обедин.

По его мнению, заметны невооруженному взгляду только результаты работы по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. «Опять же она федеральная. За счёт неё держатся темпы ввода нового жилья. Вот здесь ещё есть жизнь. А всё остальное — танцы с бубном вокруг добывающих компаний. Сколько было криков, копий и надежд по поводу нового закона о селе. И? Ничего не изменилось…» — считает Виталий Обедин.

По прогнозу эксперта, такая ситуация сохранится до 2019 года, то есть до конца срока Егора Борисова на должности главы республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, тем не менее отставки главы Якутии политолог не ожидает. «Нет потери управляемости регионом, нет крупного спорного объекта (денежного потока), из-за которого могла бы начаться «война», нет политического конкурента, имеющего выход на администрацию президента и правительство (есть желающие произвести такое впечатление), нет конфликта с кураторами из Москвы. Нет, правда, и серьезных успехов и прорывов, но индикативные показатели выполняются, а большего от региональных губернаторов и не требуют», — аргументировал своё мнение Виталий Обедин.