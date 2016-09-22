Токио, 22 сентября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Токио будет следовать единой позиции стран «Большой семерки» в вопросе санкций против Москвы, об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом, передает 22 сентября телеканал NHK.

jp.wsj.com Синдзо Абэ

Также Абэ подчеркнул, что всерьез намерен разрешить проблему с Южными Курилами. Для этого он пригласил президента России Владимира Путина посетить Японию в декабре.

«Однако мы сохраняем санкции, введённые в отношении России в связи с Украиной, и наше сотрудничество в этом с G7 ведущих стран остаётся неизменным», — отметил Абэ.

Джозеф Байден в ответ отметил «твёрдость позиции Японии» и добавил, что Вашингтон и Токио будут вести дальнейшее сотрудничество, вырабатывая совместную политику в отношении Москвы.

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