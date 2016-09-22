Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Евросоюз может снять санкции против России, если власти Украины не проведут обещанные экономические и политические реформы, об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Мы знаем, что если они дадут повод ЕС, сейчас есть как минимум пять стран, которые хотят сказать: «Мы хотим выйти из санкций против Москвы», — отметил он.

Вице-президент США пояснил, что с начала кризиса на Украине он каждую неделю беседует с лидерами страны по телефону по два-три часа, настаивая на решительном проведении реформ на Украине. В то же время ему приходится убеждать европейских лидеров в необходимости продолжения политики санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялись переговоры Джозефа Байдена и президента Украины Петра Порошенко. Итогом переговоров стала готовность Вашингтона предоставить Киеву очередные кредитные гарантии в размере $1 млрд.