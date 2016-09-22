Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «плохим шоу», не содержащим фактов и скудным, выступление госсекретаря США Джона Керри на Совете Безопасности ООН, сообщает НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

По ее словам, американская делегация в первую очередь выступала для массмедиа, «это было шоу, шоу для миллионов людей». «Шоу плохое, потому что оно бедное, скудное, без фактов, оно разбивается за раз», — сказала Захарова.

В своем выступлении Керри заявил, что Россия дезинформировала мировое сообщество, а власти Сирии подрывают мирный процесс «неизбирательными бомбардировками гражданских объектов и оппозиции».

Также он назвал версию Минобороны РФ о том, что гуманитарный конвой под Алеппо загорелся по неизвестной причине, «сомнительной». Кроме того, он безапелляционно заявил, что в день обстрела гумконвоя под Алеппо в небо поднимались только самолеты Сирии и РФ.