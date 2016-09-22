Люберцы, Московская область, 22 сентября, 2016, 07:12 — ИА Регнум. По факту крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Подмосковье проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Люберецком районе Подмосковья близ поселка Октябрьский разбился вертолет МЧС России. На борту воздушного судна находились 3 человека, все они погибли. Специалисты, которые работают на месте аварии, уже обнаружили тела членов команды.

По уточненным данным, вертолет Ми-8 совершал тренировочный полет.

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