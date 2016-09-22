Москва, 22 сентября, 2016, 06:34 — ИА Регнум. Департамент городского имущества Москвы призвал ужесточить действующее законодательство в области предоставления жилья малоимущим, передает РИА «ВистаНьюс». По утверждению главы департамента Владимира Ефимова, очередники пытаются скрывать свои доходы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет очередников Москвы у здания «Единой России»

«По малоимущим надо совершенствовать действующее законодательство. С нашей точки зрения, сомнительно то, что нормальная семья, где есть двое работающих людей, которые не являются иждивенцами, в городе, где нет безработицы, просят помощи. Это просто мошенники, которые скрывают свои доходы. Я считаю, что здесь надо с привлечением правоохранительных и налоговых органов проверять их имущество, доходы и расходы семей», — сказал Ефимов.

По словам чиновника, необходимо ввести дополнительные критерии для тех семей, которые считаются малоимущими, Кроме того, нужно совершенствовать действующее законодательство в части постановки таких семей на учет.

В настоящий момент в Москве насчитывается 75 тысяч очередников. Ефимов отметил, что около 30−40% из них отказываются от предложений по предоставлению жилья.

С 1 июля в Москве началась бессрочная голодовка жилищных очередников. Участники протеста, в числе которых есть и многодетные матери с низким достатком, обвиняют столичный департамент имущества Москвы в отказе обеспечивать в должном объеме очередников социальным жильем и финансовыми средствами на его покупку. Как заявляла председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, за прошедшие 2 года по всем существующим программам было выдано всего 1741 жилое помещение (из них 800 очередникам) при том, что ежегодно за бюджетные деньги в столице возводится объем жилья объемом 10 000 квартир.

Кроме того, как заявлял глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека Евгений Бобров, в Москве практикуется незаконное лишение граждан права на получение жилья. Столичные чиновники продолжают снимать граждан с жилищного учета даже после того, как Генпрокуратура выявляла нарушения прав сотен семей. По мнению председателя комиссии СПЧ, необходимо принять ряд поправок в федеральные законы — в частности, вернуть многодетным семьям и инвалидам право на внеочередное получение жилья.

Несколько очередников проводили одиночные пикеты у здания приемной «Единой России» в Банном переулке. Участников протестных акций неоднократно увозили в отделения полиции, 30 августа Мещанский суд признал четырех протестующих виновными в нарушении порядка проведения собраний.

Сами московские власти продолжают игнорировать очередников. По словам Мартьяновой, ни мэр, ни руководство департамента городского имущества ни разу не выходили к протестующим. 10 сентября, в День города в Москве активисты провели акцию протеста у здания правительства города на улице Тверская. Как сообщила Мартьянова корреспонденту ИА REGNUM, 20 человек раздавали москвичам порядка 1000 листовок с информацией о проблемах очередников. По ее словам, участники акции встретили на Тверской мэра Москвы Сергея Собянина, который пообещал заняться волнующим очередников вопросом. При этом очередницу Ларису Дроздову, организовавшую одиночный пикет и голодовку возле мэрии, снова забрали в отделение.

На заседании Совета по правам человека при президенте РФ, посвященному жилищной политике в отношении социально незащищенных категорий граждан, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что около 60% поступающих ей обращений связано с жильем. По ее словам, в Москве это «вал» обращений, связанных с незаконным снятием с жилищного учета, выселением по решению суда, также много обращений связано с правами тяжелобольных граждан. Тема их обеспечения жильем требует прояснения, в том числе в законодательстве страны, подчеркнула уполномоченный.