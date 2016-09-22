Москва, 22 сентября, 2016, 06:29 — ИА Регнум. Роскомнадзор предлагает ввести в России идентификацию личности пользователей Wi-Fi при помощи специального программного обеспечения для абонентских устройств. Об этом 22 сентября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию начальника управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Дениса Пальцина.

vistanews.ru Телефон подключается к Wi-Fi

В презентации указывается, что в настоящее время идентификация личности интернет-пользователя осуществляется по MAC-адресу Wi-Fi-роутера, который не привязан к конкретному абонентскому устройству.

В целях «усовершенствования процедуры» представитель Роскомнадозора предлагает внедрить специальный софт, «привязывающий» MAC-адрес Wi-Fi-устройства к компьютеру, смартфону или планшету. Доступ к Wi-Fi, по его мнению, должен быть только для тех устройств, на которые будет установлено такое ПО.

Предполагается, что пользователю нужно будет скачать и установить программу, а также пройти идентификацию. После этого софт «проверяет соответствие введённых идентификационных данных и данных, указанных при покупке сим-карты, и привязывает MAC-адрес к идентификационным данным пользователя и оконечному оборудованию Wi-Fi», указывается в презентации.

В Роскомнадзоре подчеркивают, что данная инициатива пока только обсуждается в качестве идеи. Основанием же для предложения послужила проведённая ведомством проверка точек беспроводного доступа в сеть в публичных местах по всей России — она показала, что из 18 тысяч проверенных точек доступа более чем в 5500 из них пользователи выходили в интернет без идентификации личности.

В отношении операторов связи, у которых были найдены такие нарушения, Роскомнадзор заводит административные дела, а в случае если сети Wi-Fi были организованы с нарушениями физическими лицами, информация о них передаётся в ФСБ, «поскольку это касается антитеррористической деятельности», пояснили в ведомстве.