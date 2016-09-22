Барнаул, 22 сентября, 2016, 06:23 — ИА Регнум. По итогам заседаний окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам, Алтайкрайизбиркомом обнародованы результаты выборов по одномандатным избирательным округам, а также установлены итоги голосования по федеральному избирательному округу.

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайском крае

Наибольшее число голосов избирателей получила «Единая Россия»: за список выдвинутых ею кандидатов проголосовали 35,16% принявших участие в голосовании (в абсолютных цифрах поддержку выразили 273 тысяч 105 человек). Второе по популярности место заняла ЛДПР: за нее проголосовали 153 тысячи 885 избирателей (19,81% голосов). Коммунисты стали третьими: за КПРФ проголосовали 133 тысячи 891 человек (17,24%).

Справедливороссы получили 13,77% голосов, за них проголосовали 106 тысяч 960 человек.

Результаты остальных политических партий оказались весьма неубедительными: 3,65% набрали «Коммунисты России» (28 тысяч 387 человек); 2,03% получила политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» (проголосовали 15 тысяч 777 человек); 1,76% набрала «Российская партия пенсионеров за справедливость» (13 тысяч 608 человек); 1,14% достались «Родине» (8 тысяч 894 избирателей);0,84% — партии «Роста» (6 тысяч 491 человек); 0,71% — «Российской экологической партии «Зеленые» (5 тысяч 520 человек); 0,6% набрала «Партия народной свободы» (ПАРНАС) (4 тысячи 655 избирателей); 0,30% — «Патриоты России» (2 тысяч 339 человек); 0,17% — «Гражданская Платформа» (1 тысяча 332 избирателя); «Гражданская Сила» набрала 0,15% голосов (1 тысяча 132 человека).

По всем четырем одномандатным избирательным округам, образованным на территории Алтайского края, победу одержали кандидаты «Единой России». Барнаульский избирательный округ проголосовал за социального вице-губернатора Даниила Бессарабова: он заручился поддержкой 68 тысяч 246 избирателей (36,58% от числа принявших участие в выборах). Рубцовский избирательный округ отдал предпочтение депутату местного парламента Виктору Зобневу: за него проголосовали 30,90% избирателей (60 тысяч 873 человека). Бийский избирательный округ проголосовал за Александра Прокопьева: он получил 36,55% голосов избирателей (68 тысяч 360 избирателей). В Славгородском округе победу одержал спикер местного парламента Иван Лоор: за данного кандидата отдали свои голоса 78 тысяч 168 избирателей (40,03%).

Всего участие в выборах депутатов Государственной Думы приняли 776 тысяч 798 избирателей региона (40,77%). Согласно озвученным ранее предварительным итогам голосования, явка в регионе составляла около 40%

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 18 сентября выбирали не только депутатов Госдумы РФ, но и краевого парламента. Также в регионе состоялся ряд более мелких избирательных кампаний.

Наблюдатели от «Единой России» задокументировали более 50 нарушений выборного законодательства.