Хабаровск, 22 сентября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Руководство Хабаровского края предлагает распространить режим Свободного порта, который действует в поселке Ванино, и на Советско-Гаванский район — он находится рядом, между ними есть общая инфраструктура и экономика, заявил на первом заседании комиссии при Наблюдательном совете Свободного порта Владивосток в Хабаровском крае губернатор Вячеслав Шпорт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Завод «Аркаим», резидент Свободного порта Ванино

В числе многих вопросов о мерах поддержки инвесторов, на совещании Наблюдательного совета шла речь и о расширении режима Свободного порта. Власти края предлагают распространить его и на соседний Советско-Гаванский район. Это продиктовано тем, что экономика двух прибрежных муниципальных образований неразрывно связана, есть общая транспортная инфраструктура. Минвостокразвития поддержало эту инициативу. Ее обсуждение может состояться на очередном заседании Наблюдательного совета Свободного порта, пояснили в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

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Напомним, режим Свободного порта в Хабаровском крае с июля 2016 года распространяется на всю территорию Ванинского района. Бизнес активно интересуется новым для региона форматом привлечения инвестиций. Уже есть пул из 16 потенциальных резидентов. Среди них — ООО «Сахатранс», НАО «Прайм», ООО «Дальневосточный Ванинский порт», ООО «Аркаим», рыболовецкая артель им.50 лет Октября и ряд представителей малого и среднего бизнеса. Общий объем заявленных инвестиций составляет около 72 млрд рублей.

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Один из особых вопросов на данный момент — наличие свободных земельных участков. По словам заместителя председателя правительства края — министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Юрия Чайки, большая часть территории Ванинского района — это лесной фонд, а также земли Министерства обороны. Для того, чтобы район стал более привлекательным для крупных проектов, необходимо внедрить упрощенный порядок перевода этих территорий в другую категорию земель. Пока же, например, по лесному фонду, этот процесс может занимать более года.

Обсудили и ставки арендной платы за землю и предоставление льгот по налогам. Власти края уже готовят на этот счет ряд мер. Так, в Законодательную Думу края внесен законопроект, предусматривающий региональные налоговые льготы для резидентов СПВ. Речь идет об установлении нулевой ставки налога на прибыль в течение 5 лет. В последующие 5 лет вводится ставка в 10%. Также будет введена нулевая ставка налога на имущество в течение 5 лет с момента включения в реестр резидентов и 0,5% — на последующие 5 лет. Принятие поправок намечено на конец сентября этого года.

«При внедрении тех или иных налоговых льгот мы обязательно будем учитывать потребности и пожелания будущих инвесторов. Если есть необходимость освобождения на какое-то время от арендной платы, значит это надо рассматривать. Если есть предложения по налоговым льготам — тоже будем учитывать. Наша задача — сделать так, чтобы режим Свободного порта заработал в Хабаровском крае и был максимально привлекателен для инвесторов», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.