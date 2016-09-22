* запрещённая в России организация

Бама, Нигерия, 22 сентября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Губернатор провинции Борно перенес офис из Майдугури в город Бама, освобожденный от исламистов, сообщает нигерийское информагентство Daily Post 22 сентября.

Static.pulse.ng Кашим Шеттима губернатор провинции Борно

Сообщается, что губернатор Кашим Шеттима в среду переехал в Бама, расположенный в 74 километрах от столицы провинции, чтобы «возглавить реконструкцию города» — за годы войны было разрушено 80% домов в городе, который до оккупации боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был третьим по размеру в Борно.

«Мой офис теперь находится здесь. Я решил переехать сюда, чтобы жить здесь и контролировать работы по реконструкции. Я буду управлять положением дел в Борно отсюда… Я не уйду, пока мы не сможем восстановить большую часть домов, муниципальных зданий, рынков, школ и больниц», — заявил губернатор.

Журналисты сообщают, что в городе развернуто большое количество строительной техники, правительство Нигерии объявило широкий набор рабочих для восстановления города Бама, число добровольцев уже превысило 500 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа армия Нигерии заявила о начале операции по «окончательному разгрому» «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 2 сентября командование заявило об уничтожении лидера террористической группировки, Абубакара Шекау. На территорию штата Борно в сентябре начали возвращаться первые группы беженцы, число которых за годы войны правительства против радикальной террористической группировки приблизилось к 2,5 миллионам человек.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ