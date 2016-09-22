Москва, 22 сентября, 2016, 05:50 — ИА Регнум. В ежегодный рейтинг лучших университетов мира, составляемый британским журналом Times Higher Education, в этом году вошли 24 российских вуза, 11 из которых оказались в списке лучших впервые.

Дарья Антонова ИА REGNUM МГУ им. Ломоносова

Лучший результат среди учебных заведений России показал Московский государственный университет имени Ломоносова — в списке он делит 188-е место с Абердинским университетом (Великобритания). Однако по сравнению с прошлогодним рейтингом МГУ опустился на 27 строчек.

Вторую позицию занял Московский физико-технический институт, который вошёл в группу мест 301−350, при этом поднявшись в сравнении с прошлым годом более чем на 200 пунктов.

Третьим же оказался дебютант рейтинга — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), попавший в группу 301−400. Следом за ним в группе 401−500 разместился ещё один дебютант этого года — Высшая школа экономики.

Следует также отметить, что 9 из 13 российских учебных заведений, которые были представлены в рейтинге годом ранее, ухудшили свои позиции. Среди таковых — Казанский федеральный университет, МИФИ, МГТУ имени Баумана.

Всего в исследовании Times Higher Education упомянуты 980 высших учебных заведений мира. Первое место среди них занял Оксфорд (Великобритания), обошедший Гарвард (США) впервые с момента создания рейтинга.

Читайте также: Российские вузы улучшили позиции в рейтинге QS World University Rankings