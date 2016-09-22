Барнаул, 22 сентября, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Трагедией завершились проходившие накануне, 21 сентября, в Рубцовске городские соревнования по футболу между между студенческими командами высших, средних профессиональных учебных учреждений. От удара молнии в металлические ворота, около которых находились игроки обеих команд, 4 студента получили электротравмы: 18-летний парень скончался на месте, еще трое доставлены в медицинское учреждение (в том числе один несовершеннолетний).

rubtsovsk.info Разряд молнии убил футболиста в Рубцовске

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводят доследственную проверку: произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.

Как сообщил прокурор Рубцовска Евгений Степанов, следственным отделом по г. Рубцовску СУ СК РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровью).

Будет дана оценка действиям должностных лиц и организаторов публичного мероприятия.