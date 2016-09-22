Новосибирск, 22 сентября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Новосибирские областные власти заявили, что до конца года в регионе планируется завершить строительство 18 долгостроев. Об этом журналистам сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт, подчеркнув, что сейчас у властей «есть понимание, как достроить эти объекты».

Правительство Новосибирской области Новосибирские власти каждый раз озвучивают разные цифры о количестве проблемных объектов на территории региона

«В настоящее время на учете у министерства строительства Новосибирской области 54 долгостроя, а всего на контроле около ста домов в разной степени сложности. Мы ведем работу по каждому из них», — отметил Шмидт.

При этом, судя по заявлению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, практически все эти долгострои находятся сегодня на территории областного центра. Ведь именно здесь, как пообещал Локоть за три месяца до конца года, планируется достроить в текущем году 13 проблемных объектов.

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Сейчас, по официальным данным, региональное правительство пытается поддержать строительную отрасль с помощью разных государственных мер.

«На решение проблем обманутых дольщиков правительством региона направлен ряд мер нормативно-правового регулирования от реструктуризации арендной платы за пользование земельными участками, выделенными под строительство, до предоставления субсидий на оплату работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов», — заявили ИА REGNUM в областном правительстве.

Отметим, что по данным минстроя области, за январь — август 2016 года в регионе введено 1,043 миллионов квадратных метров жилья (17 451 квартира). Больше всего жилья было сдано в городах Новосибирске и Бердске, р.п. Кольцово, в Новосибирском, Искитимском районах области. На долю многоэтажного жилья приходится более 685 тысяч квадратных метров. Объем ввода малоэтажного жилья составил более 357 тысяч квадратных метров.

Сейчас в Новосибирской области порядка 250 застройщиков и более 500 объектов долевого строительства, в основном это — многоквартирные дома. Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть привел данные о количестве долгостроев на территории муниципалитета. Так, по его словам, сегодня в Новосибирске осталось 43 долгостроя. Два дома уже введены в текущем году, еще один находится в процессе сдачи. До конца года должны быть сданы еще 13 проблемных объектов.

Однако, представители общественности настроены не так оптимистично, как власти. Они считают, что уже в 2017 году количество долгостроев увеличится вдвое.

«Не выработаны алгоритмы действий по взысканию задолженности и предупреждению появления проблемных объектов, существует реальная угроза пополнения в следующем году перечня проблемных объектов не менее чем на 50 объектов незавершенного строительства, а реестра обманутых дольщиков — не менее чем на 5−8 тыс. человек. И это недопустимо», — заявил ранее сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Петр Торгашев.

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Стоит отметить, что цифры по проблемным объектам, которые озвучивают власти, общественники и прокуратура отличаются друг от друга. Так, мэрия Новосибирска, сообщает о 47 долгостроях и 5,5 тыс. пострадавших граждан на территории муниципалитета. По данным министерства строительства Новосибирской области в регионе (в том числе и в Новосибирске) — 54 проблемных объекта с 1,6 тыс. пострадавших (хотя ранее сообщалось о 53 таких объектах). А по данным областной прокуратуры, на 1 июля 2016 года в регионе зарегистрировано 65 долгостроев, из них 50 домов на территории Новосибирска. В их строительстве участвуют более 6,2 тыс. человек.