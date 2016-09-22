Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Мировые лидеры поддержали предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с резистентными инфекциями и контролю использования сильнодействующих антибиотиков в медицине, сообщает Associated Press 22 сентября.

antiangina.ru Чашка Петри

Участники Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, подписали Декларацию ВОЗ по борьбе с угрозой, которая, по мнению представителей международной медицинской организации, является «цунами замедленного действия».

«Это исторический момент для мира. Главы государств и главы правительств договорились рассмотреть давно заброшенный вопрос», — прокомментировала подписание Декларации генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен.

Декларация, утвержденная в среду, признает масштабы проблемы и рекомендует странам сократить использование антибиотиков, а также в большей степени использовать вакцинацию и развивать новые лекарственные средства для борьбы с «супербактериями», устойчивыми к противомикробным препаратам.

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По оценкам ВОЗ, быстро растущая проблема резистентности микроорганизмов к антибиотикам, возникающая из-за неконтролируемого использования данных средств в медицине, уже «угрожает жизни миллионов человек» и грозит «подорвать мировую экономику».