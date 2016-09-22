Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2016, 04:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН выступил с речью на специальной встрече, посвященной правам ЛГБТ, в рамках ежегодной Генассамблеи, сообщает Associated Press 22 сентября.

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Генсек ООН Пан Ги Мун, который открывал заседание, заявил, что «подвергается критике» со стороны многих государств-членов организации за его «пропаганду» прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, но это «цена, которую он готов заплатить».

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«Некоторые страны противятся ходу истории, и вводят жестокие наказания для людей только за то, что они являются геями. Эти злоупотребления закончатся только тогда, когда все страны вместе предпримут конкретные шаги, чтобы защитить их права», — заявил Пан Ги Мун.

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Сообщается, что в заседании, посвященном правам ЛГБТ, также приняли участие вице-президент США Джо Байден и президент Чили Мишель Бачелет.