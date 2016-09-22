Люберцы, Московская область, 22 сентября, 2016, 04:22 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России, потерпевшего крушение 21 сентября в Московской области, перед падением смог увести машину от жилых домов, сообщили в МЧС России.

rtr-vesti.ru Вертолёт Ми-8 МЧС

«Экипаж до последнего пытался и увёл борт при крушении от жилой застройки», — приводит слова представителя ведомства телеканал «Рен ТВ».

Как сообщил ТАСС источник в авиационных кругах, вертолёт упал в Томилинском лесопарке между посёлками Мирный и Октябрьский, всего лишь в одном километре от жилой застройки и в полутора километрах от Лыткаринского шоссе.

Как передавало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 потерпел крушение вечером 21 сентября в Люберецком районе Подмосковья во время выполнения учебно-тренировочного полёта в условиях плохой видимости. На борту находились три человека, никто из них не выжил.

Спасателями уже обнаружены тела погиших. Среди них — начальник авиационно-спасательного центра «Жуковский» МЧС России Роман Фролов.