Вашингтон, 22 сентября, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис отверг данные Минобороны России о присутствии беспилотника коалиции, возглавляемой США, в районе обстрела гуманитарного конвоя ООН рядом с сирийским городом Алеппо 19 сентября.

shkolazhizni.ru Фокус

По его уверждению, никаких летательных аппаратов США или коалиции, пилотируемых или беспилотных, не было в районе Алеппо в момент атаки на гуманитарный конвой.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в районе обстрела колонны грузовиков ООН находился беспилотный летательный аппарат Predator американской коалиции, который способен атаковать наземные цели.

Он уточнил, что беспилотник вылетел с авиабазы НАТО «Инджирлик» в Турции и взял курс на Алеппо. В район обстрела гуманитарного конвоя летательный аппарат вошёл за несколько минут до инцидента, а покинул местность спустя полчаса. Беспилотник находился на высоте 3,6 км и двигался со скоростью 200 км в час.

Представитель Минобороны подчеркнул, что российские военные располагают данными объективного контроля, которые подтверждают эту информацию.

Напомним, 19 сентября пресс-секретарь генсека Организации Объединённых Наций Стефан Дуарич сообщил об обстреле гуманитарного конвоя ООН, доставлявшего помощь 78 тысячам сирийцев в труднодоступный город Урм аль-Кубра. В результате атаки погибли 12 человек.