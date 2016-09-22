Вашингтон, 22 сентября, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Сенат США одобрил поставки оружия в Саудовскую Аравию на $1,15 млрд, несмотря на обвинение саудитов в целенаправленном убийстве гражданских лиц в Йемене, сообщает Reuters 22 сентября.

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Большинством голосов сенаторы блокировали предложение об ограничении поставок оружия Саудовской Аравии в связи с атаками саудовской коалицией гражданских объектов в Йемене, которое выдвинули сенатор-республиканец Рэнд Пол и сенатор-демократ Крис Мерфи.

Рэнд Пол и Крис Мерфи, ссылаясь на данные о потерях среди гражданских лиц за 18 месяцев гражданской войны в Йемене, большинство из которых произошло в результате авианалетов правительственной коалиции, предложили отменить сделку с Саудовской Аравией на поставку 120 танков «Абрамс» и нескольких десятков военных автомобилей, о которой было ранее заявлено Пентагоном. По их словам, данная мера позволит «остудить» саудитов, которые, ко всему прочему, являются «источником исламского экстремизма».

«Если вы серьезно относитесь к остановке экстремизма на земном шаре, который распространяется Саудовской Аравией, вы должны серьезно отнестись к предложению», — заявил Мерфи.

Однако сторонники сделки заявили, что Саудовская Аравия является важным союзником Америки в регионе, охваченном войной, и заслуживает поддержки США.

«Мы считаем, что предложение [об ограничении поставок оружия] сделано в особенно неудачное время и будет служить тому, чтобы убедить Саудовскую Аравию и других наших союзников, что Соединенные Штаты не оправдали своих обязательств», — оппонировал лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

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Саудовская Аравия является крупнейшим военным партнером Барака Обамы — администрация президента США заключила с саудитами военные сделки на $115 млрд, причем большая часть из них еще не реализована. Аналитики считают, что данный «кредит» мог бы стать хорошим аргументом для борьбы за права человека в Саудовской Аравии и остановки насилия в Йемене.

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Как сообщало ИА REGNUM, более трети всех бомбардировок саудовской коалиции в Йемене сделано по гражданским объектам — больницам, школам, жилым домам и объектам инфраструктуры. Так, 21 сентября в Сане авианалетом саудитов уничтожен жилой дом, погибло не менее 19 человек, десятки раненых до сих пор находятся под завалами.

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За 18 месяцев жертвами гражданской войны в Йемене между правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами стали не менее 10 тысяч человек, число перемещенных лиц приблизилось к 2,5 миллионам.