Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2016, 03:06 — ИА Регнум. Знаменитый актер Стивен Сигал, который провел на Камчатке несколько дней своего отдыха, поддержал идею внедрения в охрану природных территорий полуострова новых технологий, в частности, беспилотных летательных аппаратов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Кроноцком заповеднике, на территории которого и отдыхал актер.

ru.delfi.lt Стивен Сигал — американский киноактёр,кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, музыкант, мастер боевых искусств

Стивен Сигал за время своего путешествия по полуострову посетил Курильское озеро, в котором нереститься нерка и «рыбачат» медведи, а также знаменитую Долину гейзеров. Во время поездки он охотно общался с туристами и работниками резервата, в частности, пел им песни под гитару.

Причем на Курильском озере он заявил, что был удивлен плодовитостью местных медведей когда ему рассказали, что у камчатских косолапых за один раз на свет может появляться до пяти щенков. По словам местных специалистов, такая многоплодность медведей возможно только в особо благоприятных для животных условиях обитания, которые создает для них строгий заповедный режим заказника.

После этого актер и стал интересоваться методами охраны. По словам старшего госинспектора заповедника Александра Бондаря, в ближайшее время планируется внедрить в оперативную работу квадрокоптеры, так как их можно использовать для выявления пожаров, установления фактов браконьерства, топографической съемки местности.

Сигал поддержал идею внедрения новых технологий в сферу охраны камчатских заповедных территорий. «Главная задача рейнджеров — вовремя обнаружить проникновение браконьера на охраняемую территорию и предотвратить преступление против природы. Беспилотные летательные аппараты — действительно эффективны в этом», — отметил актер.

На память о визите в особо охраняемую территорию на Камчатке он получил (кроме впечатлений от природы) от местных инспекторов форменную кепку службы охраны.

Озеро Курильское находится на крайнем юге Камчатки. Оно расположено в диких скалистых берегах с непроходимыми зарослями кустарника. По величине озеро Курильское — второе (после Кроноцкого) из пресноводных озёр Камчатки. Озерная котловина представляет собой вулканотектоническую депрессию длиной 12,5 км и шириной 8 км. Озеро находится на отметке 104 м над уровнем моря. Максимальная глубина его 316 м, средняя — 195 м.

В Курильском озере нерестится крупнейшее в Евразии стадо нерки. Обилие красной рыбы является важнейшей особенностью природного комплекса водоема. В конце лета в бассейне озера на рыбалку собирается более 200 бурых медведей.