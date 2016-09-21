Москва, 22 сентября, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии совместно с посольством Белоруссии 21 сентября передано 23 тонны гуманитарной помощи в сирийский город Алеппо. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

whoswhos.org Гуманитарная помощь от Российской Федерации

«Совместно с посольством Республики Беларусь проведены две гуманитарные акции в городе Алеппо. В Университетский госпиталь, больницу Рази и клинику сердечно-сосудистой хирургии доставлены медикаменты, а в детский дом №1 в районе Дзира — товары для детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, всего передано 23 тонны гуманитарных грузов, в том числе 12,5 тонны продовольствия, 4,3 тонны вещевого имущества, 6,2 тонны медицинского имущества и медикаментов.

Кроме этого, в лагерь для временно перемещённых лиц Жибрин в провинции Алеппо российской стороной было доставлено более двух тонн гуманитарных грузов — сахар, мука, рис, консервы и чай.

Сообщается, что для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем боевиков районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, развёрнутые на семи пунктах пропуска.

По информации Центра по примирению, 21 сентября подписаны соглашения о примирении с представителями ещё пяти населённых пунктов в провинциях Латакия и Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 647.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.