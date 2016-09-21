Кишинёв, 22 сентября, 2016, 02:14 — ИА Регнум. «Молдавия занимает важное геополитическое положение на востоке Европы и хочет вновь стать чемпионом реформ среди стран «Восточного партнерства», — заявил, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, премьер-министр республики Павел Филип на состоявшейся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

eurasia.expert Флаг Молдавии

Филип добавил, что молдавские власти выполнили 90% положений, включенных в «дорожную карту» по реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и в настоящее время в разработке находится новая «Программа ассоциации с ЕС».

Стороны также обсудили важность подписания Молдавией соглашения с МВФ. Могерини отметила, что это важно с точки зрения перспективы «разморозки» европейского финансирования республики. Она также призвала молдавские власти продолжать «программу реформ» в области правосудия и банковской сфере, а также обеспечить корректное и прозрачное проведение президентских выборов, намеченных на 30 октября.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия начала считать себя «чемпионом реформ» в рамках «Восточного партнерства» примерно с 2012 года. Европейские чиновники, стремясь на фоне кризиса на Украине завуалировать крах проекта «Восточного партнерства», до поры до времени поддерживали эту идею и назвали Молдавию «европейской историей успеха».

Все закончилось в 2014 году, когда при непосредственном участии «проевропейских» властей Молдавии из банковской системы страны был украден 1 млрд евро, а вся полнота власти в стране была сконцентрирована в руках одного человека — олигарха Владимира Плахотнюка. Тогда европейские чиновники стали называть Молдавию «захваченным государством», а в 2015 году заморозили финансирование республики.