Ярославль, 22 сентября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Сыграны последние три матча 1/16 Кубка России по футболу.

gazprom.ru Футбольное поле

«Чита» — «Рубин» (Казань) 0:1 (0:1)

— (Казань) (0:1) «Тамбов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:5 (0:1)

— (Санкт-Петербург) (0:1) «Шинник» (Ярославль) — «Крылья Советов» (Самара) 0:2 (0:1)

Сегодня клубы Премьер-лиги одержали победы над представителями низших лиг во всех трёх матчах.

«Зенит» уже в четвёртой игре подряд (в трёх разных турнирах) забивает по четыре-пять мячей, и каждый раз все мячи забивают разные игроки.

В одной восьмой Кубка России теперь сыграют:

«Динамо» (Москва) — «Тосно»

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Анжи» (Махачкала)

«Терек» (Грозный) — «Уфа»

«Краснодар» — «Оренбург»

«Урал» (Екатеринбург) — «Амкар» (Пермь)

«Енисей» (Красноярск) — «Сибирь» (Новосибирск)

«Рубин» (Казань) — «СКА-Энергия» (Хабаровск)

Хозяина матча во всех парах, кроме последней, определит жребий. «Рубин» сыграет дома.