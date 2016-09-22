Определились участники 1/8 Кубка России по футболу
Ярославль, 22 сентября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Сыграны последние три матча 1/16 Кубка России по футболу.
gazprom.ru
Футбольное поле
«Чита»— «Рубин» (Казань) 0:1 (0:1) «Тамбов»— «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:5 (0:1) «Шинник»(Ярославль) — «Крылья Советов» (Самара) 0:2 (0:1)
Сегодня клубы Премьер-лиги одержали победы над представителями низших лиг во всех трёх матчах.
«Зенит» уже в четвёртой игре подряд (в трёх разных турнирах) забивает по четыре-пять мячей, и каждый раз все мячи забивают разные игроки.
В одной восьмой Кубка России теперь сыграют:
- «Динамо» (Москва) — «Тосно»
- «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Анжи» (Махачкала)
- «Терек» (Грозный) — «Уфа»
- «Краснодар» — «Оренбург»
- «Урал» (Екатеринбург) — «Амкар» (Пермь)
- «Енисей» (Красноярск) — «Сибирь» (Новосибирск)
- «Рубин» (Казань) — «СКА-Энергия» (Хабаровск)
Хозяина матча во всех парах, кроме последней, определит жребий. «Рубин» сыграет дома.