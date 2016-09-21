Москва, 22 сентября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства от 21 сентября размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

ordenrf.ru Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

«За активную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Лужкова Юрия Михайловича, город Москва», — говорится в документе.

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Напомним, Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 лет — с 1992 года. 28 сентября 2010 года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента России.

21 сентября Юрий Лужков отметил своё 80-летие.

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