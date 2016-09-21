Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2016, 01:16 — ИА Регнум. В Ростовской области завершено формирование 56-й по счёту колонны МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

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Уточняется, что в составе колонны — более 60 грузовиков с гуманитарной помощью общим весом более 600 тонн. Основную массу груза составляют продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, строительные материалы, учебные принадлежности.

«Гуманитарный груз для формирования колонны поступал от общественных организаций и профсоюзных объединений из разных регионов России», — отметили в ведомстве.

Отправка гуманитарной колонны из Донского спасательного центра МЧС России в Ростовской области запланирована на утро четверга, 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с августа 2014 года в Донбасс 55 колоннами МЧС России было доставлено в общей сложности около 64 000 тонн различных гуманитарных грузов.