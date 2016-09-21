Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич не исключил возможности дальнейших отставок глав территориальных избиркомов по результатам рассмотрения всех жалоб на ход и подведение итогов выборов. Об этом Панкевич заявил вечером 21 сентября, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование в Петербурге 18 сентября 2016 г

По словам главы Горизбиркома, после отстранения от должности главы ТИК №2 Татьяны Лакшиной, которое произошло в среду, комиссия сосредоточится на анализе работы ТИК №1 и ТИК №3.

Впрочем, отметил Панкевич, непосредственно в Горизбирком поступило мало жалоб на проведение выборов. «За три дня к нам направили 110 обращений, из них 13 жалоб. Во много раз меньше, чем в 2011 году. Конечно, есть факторы подтверждающиеся. Фронт работ определен, мы скучать не будем, будем приводить всё в порядок», — заявил Панкевич.

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Вечером 21 сентября на заседании ЦИК РФ ее председатель Элла Памфилова в резкой форме выразила недоумение тем, что Горизбирком Петербурга так и не реорганизовал территориальные избиркомы, несмотря на рекомендации ЦИК и требования общественности, оставив во главе комиссий людей, которые работали в кампании 2011 года, ославившей петербургскую избирательную систему на всю страну. Памфилова подчеркнула, что в Петербурге по-прежнему «вызывающе цинично» используется административный ресурс для потворствования одним кандидатам в ущерб другим, при этом городская комиссия не сумела ничего этому противопоставить.

Например, по сообщениям омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Шишлова, в нескольких районах власти не согласовывали митинги и пикеты оппозиционным кандидатам. А по словам представителя «Справедливой России» Александра Евсеева, требования обратить внимание на «беспардонное использование админресурса» главой Центрального района и кандидатом от «Единой России» Марией Щербаковой, которые поступали от него, кандидатов от «Яблока» и КПРФ, фактически были проигнорированы. «Я могу сказать, что ТИКи, главы которых остались с 2011 года — это просто откровенно инструмент в руках главы администрации», — сказал Евсеев.

Координатор движения «Наблюдатели Петербурга» Александра Крыленкова на заседании ЦИК назвала катастрофической ситуацию с прозрачностью подсчета голосов в северной столице. По ее словам, бюллетени при подсчете не показывали, перелистывая их «методом загибания уголков», что никак не дает удостовериться в объективности результатов, на руки не выдавались копии протоколов, в теризбиркомах в протоколы вносились какие-то исправления

В свою очередь, депутат Заксобрания Алексей Ковалев описал, как председатели участковых избирательных комиссий вместе с протоколами и мешками с неопечатанными бюллетенями курсировали по помещениям районной администрации на Васильевском острове через внутренние двери, куда больше никого не допускали.

Глава Горизбиркома Виктор Панкевич, реагируя на высказанные претензии, заявил, что не смог бы просто так уволить глав ТИКов, так как они уже были назначены, когда он занял свою должность. «Ну что, я пришел и спрошу, мол, а почему они до сих пор работают?» — сказал он журналистам. Панкевич пообещал, что теперь будут сделаны выводы на основании поступивших жалоб. «Но ведь выборы-то уже кончились», — обратился к нему корреспондент ИА REGNUM. «А работа продолжается», — парировал Панкевич.

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Добавим, зампред ЦИК Николай Булаев призывал отправить в отставку Тимура Шохина, возглавляющего окружную избирательную комиссию №217, где баллотировалась кандидат от «Партии роста» Оксана Дмитриева. По данным этой комиссии, она проиграла единороссу Михаилу Романову. После жалоб с ее стороны в город прибыл член ЦИК Евгений Шевченко, чтобы остановить окружную комиссию от подведения итогов выборов и добиться пересчета голосов. Но его призывам не вняли, подписав итоговый протокол.

Кроме того, по выражению Шевченко, видеозаписи с петербургских участков начали выдавать лишь 21 сентября «по какому-то странному решению Горизбиркома». «Что, кто их научил? Кто в этом виноват? Ростелеком?» — недоумевал Шевченко. В итоге, ЦИК пришел к выводу что ОИК и Шохин воспрепятствовали деятельности Центризбиркома, допустив грубое попрание избирательных прав граждан.

Элла Памфилова заявила, что окружная комиссия, вопреки всем рекомендациям и призывам со стороны Центризбиркома, фактически лишила ЦИК возможности пересчитать голоса на округе №217. Теперь пересчет может состояться только по решению суда, материалы по этой истории будут направлены в Генеральную прокуратуру. В случае выявления нарушений речь может пойти об отмене итогов голосования.

«Мы просили ОИК не торопиться с принятием решения, предупреждали, что можем провести проверку. У нас была такая компетенция. В город едет представитель ЦИК. В ответ он слышит вызывающее: «Кто вы такие, у нас тут свои начальники». Что это такое? Берут и наглым образом в четыре подписи принимают протокол. Мы восстанавливаем на выборах партии, восстанавливаем одномандатников. Они что делают? Через суд дезавуируют наше решение. Ну, хорошо. У нас сложились такие странные отношения, к сожалению», — заключила Памфилова, имея в виду ЦИК и Горизбирком Петербурга.

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Заметим, член ЦИК Евгений Колюшин считает недостаточным отправить в отставку глав территориальных избиркомов. «Панкевич сказал: этого отстранили, сейчас другого отстраним. Да они все там на общественных началах работают! Это же все замы глав районных администраций. Они только рады, что их отстранят, и они не будут в этом дерьме кувыркаться», — сказал Колюшин.

Тимур Шохин не стал комментировать это высказывание, хотя и признал, что примет любое решение ЦИК относительно собственного поста. Нарушения процедуры подписания протокола о результатах выборов, который оформлялся задним числом, он объяснил усталостью членов окружной комиссии.

…Стоит добавить, что сразу несколько членов Горизбиркома считают, что юридически у Центризбиркома все же была возможность добиться отмены результатов выборов по округу №217 без решения суда, но ЦИК решил ею не воспользоваться, так как счел, что для этого необходимо сначала пересчитать голоса, чего по закону уже сделать нельзя из-за подписанного протокола. Однако ни один из петербуржцев не осмелился в ходе заседания сообщить об этом Элле Памфиловой напрямую по телемосту, когда она пыталась прояснить этот вопрос у своих подчиненных в Москве.