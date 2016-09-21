Киев, 22 сентября, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Следующий визит миссии Международного валютного фонда на Украину состоится осенью этого года. Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом было заявлено в ходе переговоров Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что Порошенко поблагодарил Лагард за решение Совета директоров Международного валютного фонда о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделения Киеву дополнительных объёмов финансовой помощи."Собеседники обсудили ход реформ на Украине, в частности было отмечено успешное внедрение реформы в финансово-банковском секторе», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в сентябре Совет директоров МВФ завершил второй обзор антикризисной программы Украины и выделил Киеву третий транш кредита на сумму $1 млрд. Таким образом, объём средств, уже выделенных Украине в рамках кредитной программы МВФ на общую сумму $17,5 млрд, достиг $7,62 млрд.

Кроме этого, в МВФ заявили, что в случае выполнения программных критериев Киев сможет получить в ноябре транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале следующего года — ещё один, примерно на $2 млрд.

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