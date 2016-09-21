Москва, 22 сентября, 2016, 00:08 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Владимир Путин допустил возможность освобождения самозанятых граждан от налогов;
  • ЦИК отменил итоги выборов на девяти участках семи регионов России;
  • Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин уходит в отставку;
  • В Минске парафировали решение о первом разведении сил в Донбассе;
  • Эрдоган заверил Порошенко в неизменности позиции Турции по Крыму. Комментарий эксперта;
  • Лукашенко пожаловался Рапоте на Россию и предложил определиться с перспективами интеграционных проектов. Комментарий эксперта.

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