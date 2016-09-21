Радио REGNUM: второй выпуск за 21 сентября
Москва, 22 сентября, 2016, 00:08 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин допустил возможность освобождения самозанятых граждан от налогов;
- ЦИК отменил итоги выборов на девяти участках семи регионов России;
- Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин уходит в отставку;
- В Минске парафировали решение о первом разведении сил в Донбассе;
- Эрдоган заверил Порошенко в неизменности позиции Турции по Крыму. Комментарий эксперта;
- Лукашенко пожаловался Рапоте на Россию и предложил определиться с перспективами интеграционных проектов. Комментарий эксперта.