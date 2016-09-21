Рубцовск, Алтайский край, 22 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае во время футбольного матча от удара молнии погиб один из игроков. Об этом накануне, 21 сентября, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

vatandosh.uz Футбольный мяч

Сегодня в городе Рубцовске проходил футбольный матч между студенческими командами. Неожиданно молния ударила в металлические ворота, рядом с которыми находились четыре игрока. Трое футболистов пострадали, а 18-летний игрок скончался на месте. Пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний, доставлены в больницу.

Стоит отметить, что гибель футболистов от ударов молнии перестали быть редкостью. В мае этого года в Австралии футболист Стефан Петровски скончался после того, как в апреле во время матча в него ударила молния. В 2015 году боливийский футболист Давид Альварес погиб в результате удара молнии по полю во время футбольного матча. В декабре 2014 года молния ударила по футбольному полю в Перу. Там игроку удалось выжить.