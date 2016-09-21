София, 22 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство было обезврежено 21 сентября в Софии сотрудниками Специального отряда по борьбе с терроризмом (СОБТ), передаёт болгарское агентство БГНЕС.

publicintelligence.net Самодельное взрывное устройство

Как сообщили в МВД республики, около 10:40 по местному времени в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что в квартале «Люлин 3», в ремонтируемой постройке, расположенной между жилыми блоками, заложена бомба.

После получения информации указанный район был оцеплен. Взрывное устройство действительно было обнаружено и обезврежено сотрудниками СОБТ, после чего были подробно осмотрены все прилегающие территории.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего ведётся расследование.

Стоит отметить, что подобные инциденты не столь часто фиксируются на территории Болгарии в сравнении с ситуацией в ряде других стран Европейского союза.

Вместе с тем, национальная служба разведки с прошлого года предупреждает о росте угроз для безопасности и повышенной вероятности террористических атак на территории страны. Это связывается как с притоком в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, так и с тем, что Болгария, граница которой является также южной границей ЕС, в последние годы стала своего рода «перевалочным пунктом» для направляющихся в горячие точки джихадистов из Европы.