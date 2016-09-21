Люберцы, Московская область, 21 сентября, 2016, 23:51 — ИА Регнум. На месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России, который разбился в Люберецком районе Подмосковья близ поселка Октябрьский. найден «черный ящик». Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Московской области.

avia.pro Чёрный ящик

Сообщается, что при разборе завалов после тушения пожара на месте крушения вертолета Ми-8 найдены оба «черных ящика». Речь идет о бортовом речевом самописце и приборе регистрации параметров полета.

Напомним, вертолет МЧС России разбился сегодня близ поселка Октябрьский в Люберецком районе Подмосковья. На борту находились три человека, все они погибли. Спасатели уже обнаружили их тела.

По уточненным данным, вертолет совершал тренировочный полет. Среди погибших — начальника авиационно-спасательного центра «Жуковский» МЧС России Роман Фролов.