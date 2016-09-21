Посёлок городского типа Локня, Псковская область, 21 сентября, 2016, 23:48 — ИА Регнум. В городе Локня Псковской области открыли памятник на месте расстрела более 300 советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Как сообщают «Вести — Псков», среди казнённых 2−3 февраля 1942 года были 37 евреев и один цыган.

http://pskov.monavista.ru Памятник жертвам холокоста в Локне

Имена расстрелянных евреев стали известны благодаря чудом выжившему мальчику — 11-летнему Александру Филановскому. От смерти его спасла зимняя шапка, в которой застряла пуля. Ему удалось добраться до партизан, а затем он дал показания в Локнянском НКВД, подробно описав события и назвав имена 37 жертв.

Родственники погибших много лет добивались установки мемориала в Локне. Он появился благодаря инициативе Российского еврейского конгресса и центра «Холокост». До этого безымянная могила многие годы была просто огорожена, за ней ухаживали местные жители.

Отметим, что памятник в Локне стал одним из десяти монументов жертвам Холокоста, которые устанавливаются этой осенью в четырёх регионах России.