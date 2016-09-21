Париж, 21 сентября, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Во Франции вслед за мужем госпитализирована супруга бывшего президента этой страны Жака Ширака. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает AFP.

staragora.com Французская скорая помощь

Напомним, 83-летний Жак Ширак был госпитализирован в парижскую больницу Питье-Сальпетриер 18 сентября. Ему поставили диагноз легочная недостаточность.

Состояние здоровья Бернадет Ширак резко ухудшилось после известия о том, что её муж попал в больницу. Жена экс-президента тяжело переживает смерть старшей дочери, а также обеспокоено состоянием здоровья мужа. В итоге, она также была доставлена в больницу Питье-Сальпетриер. Родственники Ширака сообщают, что Бернадет необходимо отдохнуть и восстановить силы.

Напомним, Шираку сейчас 84 года. Последний раз он попадал в больницу 9 декабря 2015 года, где проходил обследование. Жак Ширак был президентом Франции два срока подряд — с 1995 по 2007 год.

Ширак выступал за активное сближение с Россией и даже говорил о необходимости вступления РФ в Европейский Союз. Он не разделял политику США после терактов 11 сентября 2001 года и осудил вторжение в Ирак. После него президентом стал Николя Саркози, который развернул политику Франции в другом направлении и вернул эту страны в НАТО.