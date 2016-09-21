Тамбов, 21 сентября, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Врачи социального автопоезда «Забота» за полтора месяца осмотрели почти 5,5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Проект реализуется в целях повышения доступности медицинских услуг сельскому населению.

tmbreg.ru Социальный автопоезд «Забота»

Мобильная медицинская бригада из областного центра в течение полутора месяцев посетила отдаленные населенные пункты во всех районах Тамбовской области. За это время врачи осмотрели почти 5,5 тыс. человек. Почти у 800 пациентов были впервые выявлены острые и хронические заболевания. Они получили направления на дополнительные обследования в центральные районные больницы и областные учреждения здравоохранения. Кроме того, у 7 человек диагностирован сахарный диабет, а в 18 случаях — онкология. Дважды врачи тамбовских клиник первыми пришли на помощь и спасли жизни людям, у которых случился инфаркт. Последнюю остановку в этом сезоне автопоезд сделал в селе Шпикулово Жердевского района.

Почти половина населения области проживает в сельской местности. Зачастую жителям удаленных сел проблематично добраться до районного центра, чтобы получить консультацию врача. Нередко это приводит к развитию тяжких заболеваний, которые могло бы предотвратить своевременное обследование. Благодаря выездным приемам докторов ведущих тамбовских клиник, эту проблему удалось решить. Социальный автопоезд «Забота» объезжает территории два раза в год — весной и осенью.

Врачебная бригада формируется по заявкам центральных районных больниц с учетом потребностей жителей отдаленных сел. Как правило, в нее входят кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, отоларингологи, онкологи, дерматовенерологи, терапевты, педиатры, хирурги. Кроме того, к работе автопоезда «Забота» привлекают специалистов Центров здоровья, которые рассказывают о правильном питании, помогают скорректировать индивидуальные программы здорового образа жизни, объясняют, как избавиться от вредных привычек.

В составе автопоезда также функционируют флюорограф, маммограф, стоматологический кабинет, диагностическая служба, проводятся лабораторные экспресс-исследования, ультразвуковая диагностика, электрокардиография. Всего в течение 1,5 месяцев было проведено около 13 тыс. диагностических исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодные выезды бригады врачей в отдаленные населенные пункты Тамбовской области уже стали привычными для многих жителей области. Прошедшей весной социальный автопоезд «Забота» совершил 18 выездов, врачи осмотрели более 6 тыс. пациентов, проведено 11 тыс. исследований. Благодаря работе автопоезда, у пациентов впервые было выявлено более 650 хронических заболеваний, в том числе 30 случаев заболевания сахарным диабетом, онкопатологии. По рекомендациям врачей 270 пациентов направлены для получения медицинской помощи в областные клинические учреждения здравоохранения.