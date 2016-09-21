Москва, 21 сентября, 2016, 23:02 — ИА Регнум. В Совете безопасности ООН разгорается скандал вокруг ситуации с обстрелом гуманитарного конвоя под эгидой Всемирной организации в районе сирийского города Алеппо. Сегодня, 21 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза по этому поводу.

Цитата из к/ф ] «Маска]». реж Чак Рассел. 1994. США Надувательство

Напомним, накануне в районе сирийского города Алеппо был уничтожен гуманитарный конвой ООН, который следовал в восточную часть города. погибли 12 человек.

США и их сателлиты сразу же заявили, что конвой был атакован Воздушно-космическими силами России и ВВС Сирии. При этом никаких доказательств предоставлено не было.

Российские военные тщательно проанализировали ситуацию и представили данные объективного контроля. Оказалось, что конвой ООН сопровождал пикап сирийских боевиков, с установленным на нем тяжелым минометом. При этом данные объективного контроля не позволяют утверждать, что конвой был разбомблен авиацией.

Вместе с тем, российские военные указывают, что натовский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Predator, способный поражать наземные цели ракетным оружием, вылетели с авиабазы «Инджирлик» в Турции и находился в районе атаки на гуманитарный конвой. Покинул он эту зону только через пол часа.

Более того, правительства западных стран, в частности, Германии, заявили, что не располагают данными разведки о том, что гуманитарный конвой был уничтожен российскими ВКС или сирийскими ВВС.

В Совете безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уничтожение гуманитарного конвоя ООН — грубая провокация, которая требует немедленного расследования.

Государственный секретарь США Джон Керри, выступая на Совбезе после Лаврова, заявил, что ожидал от российской стороны признания вины в уничтожении гуманитарного конвоя ООН. Керри заявил, что чувствует себя в параллельной вселенной, когда речь идет о тех вещах, которые Сергей Лавров называл фактами. При этом Керри так и не представил каких-то фактов и лишь делал высокопарные заявления.

После заседания Совбеза ООН МИД РФ назвал выступление Керри — шоу.

«Выступление американской делегации, которое было подготовлено для госсекретаря, — это было шоу. Шоу для миллионов людей, и в первую очередь для масс-медиа. Шоу плохое, потому что оно бедное, скудное, без фактов, оно разбивается за раз», — заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканал «Россия 24».