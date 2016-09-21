Кёльн, Германия, 21 сентября, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в терроризме 16-летний беженец из Сирии отправлен в следственный изолятор города Кёльна, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Судья выдала ордер из-за подозрения в подготовке серьёзного акта насилия, заявил пресс-секретарь полиции Кельна.

По данным полиции, 16-летний подросток в своих переписках высказывался о своей «недвусмысленной готовности» взорвать бомбу. Материалы для создания взрывчатки он не успел приобрести.