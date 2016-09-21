Калуга, 21 сентября, 2016, 21:57 — ИА Регнум.



zskaluga.ru Николай Любимов на выборах в Государственную думу РФ

Председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов получил возможность стать депутатом Государственной Думы РФ VII созыва, сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Спикер калужского областного парламента Николай Любимов участвовал в выборах по единому федеральному избирательному округу в составе региональной группы №21 политической партии «Единой России». В состав группы вошли Калужская, Брянская, Смоленская и Тульская области. В списке кандидатов в депутаты федерального парламента калужанин Любимов шел под №4. На выборах группа получила пять депутатских мандатов.

Между тем, по информации официального сайта партии «Единая Россия» лидер группы№21 Сергей Неверов успешно выиграл выборы по одномандатному округу в Смоленской области и поэтому не исключено, что место в Госдуме достанется калужскому единороссу Николаю Любимову.

Впрочем, окончательное решение по думскому депутатству спикера калужского облпарламента будет решен руководством партии «Единая Россия» в самое ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в федеральный парламент 18 сентября 2016 года за партию «Единая Россия» проголосовало 45,75% избирателей Калужской области, включенных в списки для голосования. Это почти на 6% больше по сравнению с думскими выборами 2011 года.

Область также будет представлена в Государственной Думе еще двумя депутатами от «Единой России». Так, в Калужском одномандатном избирательном округе №99 представитель партии «Единая Россия», заместитель губернатора области Александр Авдеев набрал 46,7% голосов. В Обнинском одномандатном избирательном округе №100 также единоросс, председатель «Калужского землячества» Геннадий Скляр получил 45,4% голосов избирателей.