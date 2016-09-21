Калужские единороссы впервые могут получить три депутатских места в Госдуме
Калуга, 21 сентября, 2016, 21:57 — ИА Регнум.
Председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов получил возможность стать депутатом Государственной Думы РФ VII созыва, сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Спикер калужского областного парламента Николай Любимов участвовал в выборах по единому федеральному избирательному округу в составе региональной группы №21 политической партии «Единой России». В состав группы вошли Калужская, Брянская, Смоленская и Тульская области. В списке кандидатов в депутаты федерального парламента калужанин Любимов шел под №4. На выборах группа получила пять депутатских мандатов.
Между тем, по информации официального сайта партии «Единая Россия» лидер группы№21 Сергей Неверов успешно выиграл выборы по одномандатному округу в Смоленской области и поэтому не исключено, что место в Госдуме достанется калужскому единороссу Николаю Любимову.
Впрочем, окончательное решение по думскому депутатству спикера калужского облпарламента будет решен руководством партии «Единая Россия» в самое ближайшее время.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в федеральный парламент 18 сентября 2016 года за партию «Единая Россия» проголосовало 45,75% избирателей Калужской области, включенных в списки для голосования. Это почти на 6% больше по сравнению с думскими выборами 2011 года.
Область также будет представлена в Государственной Думе еще двумя депутатами от «Единой России». Так, в Калужском одномандатном избирательном округе №99 представитель партии «Единая Россия», заместитель губернатора области Александр Авдеев набрал 46,7% голосов. В Обнинском одномандатном избирательном округе №100 также единоросс, председатель «Калужского землячества» Геннадий Скляр получил 45,4% голосов избирателей.