Ставангер, Норвегия, 22 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. После переговоров об изменении условий труда и заработной платы около 300 сотрудников пяти крупнейших фирм-субподрядчиков, работающих на континентальном шельфе, вышли на забастовку. Об этом сегодня, 21 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в профсоюзной организации Industri Energi.

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Условия же, которые сейчас ставят сотрудникам работодатели, приведут к тому, что «разница между оператором, буровиком, сотрудником отдела обеспечения питания будет драматической», заявляют в организации. «Industri Energi верит, что все работники нефтяной отрасли равны», — говорится в заявлении.

В контрольном правительственном органе — Ассоциации нефти и газа — опасаются, что протест нефтяников может повлиять на безопасность работы добывающих платформ. Власти предприняли попытку найти компромисс с профсоюзом. Переговоры сторон продлились на четыре часа дольше запланированного, работодатели и рабочие не достигли консенсуса. «Стороны слишком далеки друг от друга», — прокомментировал назначенный государством посредник Матс Вильгельм Руланд.

Между тем, в организации отмечают, что затянувшиеся переговоры могут перерасти в еще больший конфликт. Бастующие создали в Ставангере штаб, и грозятся, что из-за стачки работа на крупнейших месторождениях может остановиться.

Профсоюз Industri Energi объединяет работников нефтегазовой, химической, фармацевтической, металлургической, лесной промышленности страны. В нефтегазодобывающей сфере заняты около 6500 членов профсоюза из более чем 30 компаний.