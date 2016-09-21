Москва, 21 сентября, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Возле офиса таксомоторного агрегатора «Яндекс.Такси» в Москве сегодня проходили акции протеста таксистов, недовольных снижением тарифов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Сперва таксисты инсценировали дорожно-транспортное происшествие возле офиса «Яндекс.Такси», чтобы привлечь внимание руководство компании к своим действиям. Прибывшая на место полиция забрала всех участников несанкционированной акции.

Вскоре перед офисом собрались новые таксисты, которые заблокировали проезд и заявили, что не двинутся с места, пока их товарищи не возвратятся. Они заявили о намерении продолжать подобные акции.

Напомним, накануне вечером полиция уже пресекала подобную акцию таксистов.

Таксисты не сдаются и заявляют, что намерены с 23-го по 26 сентября блокировать сервис «Яндекс.Такси».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, таксомоторный агрегатор понизил базовый тариф до 99 рублей. Таксистам это крайне не нравится. так как они теряют существенную долю дохода.