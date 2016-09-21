Ставрополь, 21 сентября, 2016, 21:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования

Обнародован состав думы Избирком Ставропольского края распределил мандаты между партиями в региональном парламенте в соответствии с результатами голосования.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, по краевому списку в думу проходят 16 единороссов. Первым по списку идет губернатор Владимир Владимиров. В списке также экс-губернатор Ставрополья Валерий Гаевский, главы вузов Ставрополья Александр Горбунов, Людмила Редько, которая также являлась депутатом думы прошлого созыва.

Также вновь избранными депутатами стали Светлана Терехова, Николай Мурашко (генеральный директор ООО «Курортное управление»), Артур Насонов, Петр Марченко, олимпийский чемпион и экс-министр спорта региона Игорь Лавров.

В число депутатов вошел глава местной телекомпании и создатель студии Андрей Юндин. В списке также глава филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Юга Александр Солод, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин, руководитель юридической компании Владимир Шевченко.

Депутатами стали также предприниматели: глава «Монтажно-технологического управления «Телеком-С» Иван Якименко, руководитель ООО «Ставролен» Анатолий Афонин и генеральный директор ООО «ТИТАН ЛЮКС» Дионис Айтов

Напомним, «Единую Россию» в краевой Думе будут представлять 23 депутата-одномандатника. Всего в региональном парламенте единоросы взяли 39 мандатов. Абсолютно рекордное число.

В числе избранных по одномандатным округам краевых депутатов нового созыва 17 — законодатели прошлого состава думы, экс-депутаты городских парламентов Ставрополя и Пятигорска, глава сельсовета и известные в крае предприниматели. Четыре депутатских кресла займут списочники от ЛДПР. Этот список возглавил Владимир Жириновский, то есть, голос будет передан следующим по списку кандидатам. В думу прошли федеральный законодатель прошлого созыва Илья Дроздов, помощник депутата Юлия Жидкова и региональный парламентарий прошлого созыва Александр Сысоев.

КПРФ также получили четыре мандата в региональном парламенте. Возглавил этот список федеральный законодатель от Ставрополья в прошлом созыве Госдумы Виктор Гончаров, региональные депутаты прошлого созыва Виктор Лозовой и Иван Богачев, а также главврач «Лечебно-диагностического центра» Виктор Отамас

«Справедливая Россия» добилась только одного кресла в депутатском корпусе Ставрополья. И займет его глава регионального отделения партии, депутат краевой думы прошлого созыва Александр Кузьмин.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае выбирали депутатов Госдумы РФ, краевых законодателей и местные представительные органы в 90 муниципалитетах. Выборы признаны состоявшимися и действительными. По итогам голосования в региональный парламент по единому краевому избирательному округу «ЕР взяли 53,07% голосов избирателей, ЛДПР — 17,72%, КПРФ — 15,69% и «СР» — 6,19%.

По одномандатным округам победу одержали только 23 единоросса и два самовыдвиженца.