Берлин, 21 сентября, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Зигмар Габриэль перед встречей с президентом России Владимиром Путиным отметил, что поддерживает снятие санкций ЕС против России, передаёт Reuters.

Metropolico.org Зигмар Габриэль

«Я делаю все, что я могу, чтобы санкции, введённые после аннексии Крыма, могли бы поэтапно быть отменены», — заявил Габриэль. При этом вице-канцлер ФРГ указал на необходимость такого же «ощутимого прогресса» в имплементации минских договорённостей.

«Если это увенчается успехом, мы можем начать ослаблять отношения, что помогло бы обоим сторонам», — отметил он, добавив, что российско-германские экономические связи имеют большой потенциал.

В первой половине 2016 года торговый оборот между Германией и Россией упал на 13%.