Минск, 21 сентября, 2016, 20:37 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Маска». реж Чак Рассел. 1994. США

В штаб-квартире ООН 21 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей передал генсеку ООН Пан Ги Муну документ о принятии Белоруссией Парижского соглашения, согласно которому республика обязуется сократить выбросы парниковых газов, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Накануне, 20 сентября указ о принятии Парижского соглашения подписал Александр Лукашенко. До этого, 22 апреля — в первый день открытия Парижского соглашения к подписанию, документ от имени Белоруссии подписал Макей. Согласно сообщению министерства, генсек ООН поблагодарил официальный Минск «за лидерство и активное участие в международном процессе по борьбе с ухудшением климата».

Справочно: Достичь этого планируется на основе национальных обязательств по сокращению вредных выбросов в атмосферу и с использованием механизмов международного сотрудничества.

«В ходе церемонии инструменты о принятии, ратификации или утверждении сдало 31 государство. Всего на сегодняшний день 60 стран выразили согласие на выполнение обязательств по Парижскому соглашению», — сказано в официальном сообщении.

В МИД отметили также, что «Белоруссия стала одной из первых европейских стран, выразивших согласие на Парижское соглашение, наряду с Албанией, Исландией, Норвегией и Украиной».

Для вступления соглашения в силу необходимо, чтобы к нему присоединились 55 стран, на долю которых приходится не менее 55% общих глобальных выбросов парниковых газов, однако пока данный показатель составляет около 48%. Парижское соглашение было одобрено на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже в декабре 2015 года и, как отметили в МИД Белоруссии, «ставит целью ограничить глобальное повышение температуры не более чем на 2 градуса и стремиться к ограничению в 1,5 градуса».

Минприроды Белоруссии в свою очередь проинформировало, что республика стала 30-й стороной Парижского соглашения, отметив: «Обязательством Республики Беларусь по Парижскому соглашению является сокращение выбросов парниковых газов на 28 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом».

«Усиление политики Республики Беларусь в области возобновляемых источников энергии, внедрение низкоуглеродных и безуглеродных технологий, исключающих использование высокоуглеродных видов топлива, таких как мазут, торф, уголь, внедрение биогазовых установок на всех крупных комплексах по выращиванию крупного рогатого скота, свинокомплексах, птицефабриках, внедрение комплексных систем использования энергии биогаза, солнца, ветра для агрогородков, введение «углеродного налога» и формирование национального углеродного рынка, увеличение использования электротранспорта и вывод из эксплуатации бензиновых и дизельных автомобилей низких экологических классов, позволит Республике Беларусь привлекать «климатические финансы» (грантовые, кредитные средства) и существенно интенсифицировать белорусскую экономику», — сказано в сообщении Минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, присоединение России к Парижскому соглашению вызвало неоднозначную реакцию среди российских экспертов. Одним из камней преткновения стали манипуляции со статистикой о выбросах парниковых газов.