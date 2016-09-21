Бенгази, Ливия, 21 сентября, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Ливия возобновила экспорт нефти из терминала, захваченного войсками, лояльными международно-признанному парламенту страны, передаёт ABC News.

alwasat.ly Терминал Рас Лануф

Местное информагентство LANA сообщило, что нефтяные танкеры, загруженные нефтью, вышли из терминала Рас Лануфа.

Силы под командованием генерала Халифа Хафтара, который возглавляет силы, лояльные парламенту в восточной Ливии, ранее в сентябре отбили у боевиков Рас-Лануф и два других терминала.

Парламент отказался признать сформированное при посредничестве ООН правительство, базирующееся в Триполи, отчасти из-за разногласий относительно будущей роли Хафтара.

Добыча нефти в Ливии после свержения Муаммара Каддафи упала с 1,6 миллиона до 200 тысяч баррелей в сутки.