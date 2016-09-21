Рязань, 21 сентября, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Новое производство по выпуску полиуретановых монтажных пен корпорации «ТехноНИКОЛЬ» запущено в Рязанской области 21 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

poradum.com Монтажная пена

В церемонии открытия нового предприятия принял участие губернатор Олег Ковалев, президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников, коллектив предприятия.

Это восьмое производство компании, запущенное в Рязанской области. Стоимость проекта составила 500 млн рублей, а его реализация позволила создать более30 высокотехнологичных рабочих мест.

Мощность предприятия позволит производить до семи тысяч тонн продукции в год. Производство полностью автоматизированное и экологически безопасное. Кроме того, будет налажен выпуск одного из компонентов монтажной пены, сырье для которого в настоящее время приобретается за рубежом, что позволит снизить зависимость российских производителей от европейских поставщиков и повысить качество отечественной продукции. На заводе также работает современный научный центр, который занимается улучшением качественных характеристик продукции и разрабатывает новые виды изделий с учетом потребности рынка.

Монтажные пены, произведенные на рязанском заводе, будут поставляться как в регионы России, так и на экспорт.

«В Рязанской области создано еще одно высокотехнологичное предприятие, которое будет производить крайне востребованную в строительстве продукцию, — сказал Олег Ковалев. — Корпорация ТехноНИКОЛЬ за годы работы в нашем регионе прочно заняла лидирующие позиции в сфере производства высококачественных, инновационных строительных материалов. Чуть более года назад мы открывали завод «Лоджикруф», а сегодня еще одно новое предприятие».

Глава региона добавил, что именно таким инвестиционным проектам, которые позволяют создавать высокоэффективные рабочие месте, в регионе оказывается приоритетная поддержка.

«В регионе создан крайне благоприятный климат для бизнеса, и я благодарю правительство области за конструктивное сотрудничество, за поддержку, которую оказывает регион в реализации наших инвестиционных проектов», — добавил Сергей Колесников.