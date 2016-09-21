Ставрополь, 21 сентября, 2016, 20:21 — ИА Регнум.



mos.ru Недострой

В Ставропольском крае на сегодня насчитывается до 25 проблемных строительных объектов, сообщил начальник краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

В прошлом году их насчитывалось 23. Не успели решить проблемы четырех из них, как тут же образовались еще два недостроя с обманутыми дольщиками. Оба объекта находятся в краевой столице.

Эти дома внесены в реестр и взяты на контроль региональных властей. В четырех домах, где проблемные вопросы удалось урегулировать, были восстановлены права 305 дольщиков.

Савченко считает, что ситуация может измениться с 2017 года, когда в силу вступит федеральный закон, ужесточающий требования к застройщикам. Теперь застройщик, не имеющий уставного капитала, соответствующего площади возводимых объектов долевого строительства, не получит разрешения на строительство.

Кроме того, вся документация на строительство объекта будет проверяться Стройнадзором.

Напомним, в текущем году наибольший резонанс на Ставрополье получила ситуация с объектами «АртСтройТехно». Наибольшее число пострадавщих — это более 1 тысячи дольщиков жилищного комплекса «Победа», часть из которых оказалась дважды обманутыми дольщиками.

В 2003 году дольщики компании «Спас XXI век» остались без жилья и спустя много лет добились выделения им земель под строительство многоквартирного дома. Это более 350 дольщиков двух многоквартирных домов по улице 45 параллель.

Заключив договор о строительстве с «АртСтройтехно» люди снова оказались обмануты. Директор «Спаса» находится в тюрьме, а директор «АртСтройТехно» под следствием.