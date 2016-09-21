Воронеж, 21 сентября, 2016, 20:17 — ИА Регнум. В Воронеже не будут называть улицу именем погибшего в Сирии военнослужащего Антона Ерыгина, но в фойе лицея, где он учился, появится мемориальная доска. Решение об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, было принято на заседании городской комиссии по культурному наследию 21 сентября.

miamir.ru Почётный караул у гроба погибшего в Сирии военнослужащего Антона Ерыгина

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в комиссию поступили обращения об установке мемориальной доски в память об Антоне Ерыгине в фойе лицея №8 (ул. Генерала Лизюкова, 52), где он проучился девять лет, а также о присвоения имени Антона Ерыгина одной из улиц Воронежа.

«Совместно с администрацией учреждения будет прорабатываться вопрос о внешнем виде доски, тексте. Средства на изготовление будут выделены из городского бюджета и в четвертом квартале текущего года, проведения всех необходимых процедур, она будет установлена», — сообщил секретарь комиссии, ведущий специалист отдела образовательной деятельности и культурного наследия управления культуры Николай Комолов.

Имя Антона Ерыгина также будет добавлено в списки, которые высечены на пилонах у памятника «Воронежцам-воинам-интернационалистам».

С вопросом же о наименовании улицы решено обратиться в администрацию Рамонского района, так как село Чертовицы — малая родина погибшего сержанта.

Также принято решение об установке мемориальных досок народному учителю СССР, Почетному гражданину города Марии Картавцевой на фасаде гимназии №9, в память визита Николая II в Воронеж в 1914 году на здании бывшей Мариинской гимназии, а также Героям Советского Союза Дмитрию Федоровичу Чеботареву, Семену Исааковичу Гурвичу и Леониду Ивановичу Горегляду на фасаде общеобразовательной школы №35.

Антон Ерыгин попал под обстрел террористов в Сирии 5 мая, когда сопровождал автомобили российского Центра примирения враждующих сторон. Он получил тяжелые ранения. Врачи двое суток боролись за его жизнь, однако 7 мая он скончался. 12 мая Антона Ерыгина похоронили под Воронежем.