Астана, 21 сентября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Недавно созданное в Казахстане Министерство по делам религий и гражданского общества для предотвращения роста числа радикальных экстремистов в русскоговорящей среде рассматривает вопрос о переводе проповедей в мечетях на русский язык.

hservice.ru Мечеть Нур-Астана

По словам председателя Комитета по делам религий Галыма Шойкина, опыт чтения проповедей на русском языке в казахстанских мечетях уже имеется. В нескольких мечетях Астаны в 2015 году по пятницам после проповеди на казахском языке в течение 5−10 минут производился краткий ее пересказ на русском.

«Это очень тонкий вопрос, который требует очень острожных решений и подготовки. Потому что мы должны учитывать мнения большинства верующих, которые приходят в мечети. Многие, когда изучался этот вопрос, высказали мнение, что не нужно этого делать, и все, кто верит, должны изучать казахский язык. Поэтому сейчас, насколько мы знаем, в мечетях не практикуется такой подход. Но мы этот опыт должны ещё раз проанализировать для того, чтобы в последующем выработать механизмы по профилактике религиозного экстремизма среди молодёжи, которая является русскоязычной», — пояснил Шойкин.

Шойкин также отметил, что вопрос использования русского языка в казахстанских мечетях рассматривается уже давно. Более того, в университете «Нур-Мубарак» (Египетский университет исламской культуры, расположенный в Алма-Ате — ИА REGNUM ) созданы несколько русскоязычных групп на курсах подготовки имамов. Выпускники этих групп, по словам Шойкина, будут владеть не только казахским и арабским, но и русским языком, что в последующем должно помочь им в работе с паствой. Кроме того, недавно в университете появилась группа русскоязычных теологов, которые уже занимаются реабилитационно-разъяснительной работой среди верующих, пострадавших от различных деструктивных религиозных течений. Для более эффективной работы в этом направлении при университете «Нур-Мубарак» был даже создан Центр по подготовке и повышению квалификации теологов по профилактике религиозного экстремизма.

Отметим, что двуязычные проповеди отнюдь не являются изобретением министерства, поскольку впервые читать проповеди на русском языке в казахстанских мечетях начали два года назад по инициативе Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

«Много раз приходилось слышать от русскоязычных мусульман о том, что проповеди, читаемые на казахском языке в мечетях, зачастую не доходят до слушателей. Спрос на русскоязычные проповеди наблюдается в северных регионах республики. Учитывая все это, мы приняли данное решение», — сообщил тогда заместитель муфтия Серикбай кажы Ораз улы.

В мае 2014 года ДУМК сформировало две группы из русскоязычных имамов и направило их с проповедями по регионам страны.

В ДУМК тогда пояснили, что были вынуждены пойти на такой шаг с целью воспрепятствования «чуждым религиозным чтениям».

«Это не политика русификации мечетей. Мы используем русский язык как средство доведения проповедей до народа. Большинство молодых людей, которые примкнули к нетрадиционным течениям, — это те, кто получил русское воспитание. Мы используем русский язык лишь для того, чтобы указать им путь к нашим традициям, чтобы призвать их к традиционному исламу», — пояснили тогда в ДУМК.

При этом отмечалось, что двуязычные проповеди будут читаться не во всех мечетях страны, а только в северных регионах, где проживает большая часть русскоязычного населения.

Однако и ДУМК в этом вопросе не был первым. Еще в 2010 году православная церковь в Казахстане начала читать на казахском языке проповеди, которые традиционно читались на русском языке. Но, что интересно, ДУМК тогда отнеслось к такой инициативе весьма настороженно, поскольку увидело в ней «опасное явление для казахов, которые придерживаются традиционного ислама».

«Если представители других религий будут проводить проповеди на казахском языке, то это будет неправильно. Проповеди представителей других религий на казахском языке среди казахского народа, верой которого является ислам, будут носить агитационный характер», — выступил тогда против инициативы православной церкви заместитель главного муфтия Казахстана Мухаммад Хусейн-кажи Алсабеков. Он пояснил, что поскольку казахский язык является государственным языком, православная церковь с его помощью проводила агитацию.

«Это специально — для проведения агитации. Когда проповедь звучит на родном языке, то она доходит до сердца», — утверждал заместитель главного муфтия.

Напомним, после летних терактов в Актюбинске (Актобе) и Алма-Ате, в которых обвинили представителей нетрадиционных религиозных течений, власти Казахстана решили пойти путем ужесточения законов и наведения порядка в религиозной сфере.

10 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству в течение двух месяцев подготовить пакет законодательных инициатив в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота, хранения и продажи оружия, в области регулирования миграции и религиозных объединений.

19 июля министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что в стране решено привести к единообразию религиозные обряды и «сократить возможности для заражения граждан страны радикальной идеологией в период их пребывания в паломничестве за рубежом».

Напомним также, что на открытии Центра по подготовке и повышению квалификации теологов по профилактике религиозного экстремизма в Алма-Ате представители ДУМК сообщили, что в стране насчитывается порядка 16 тысяч последователей нетрадиционных религиозных течений.

Между тем, в казахстанских СМИ отмечают растущую внутри общества напряженность в отношении обособленно живущих религиозных групп, которые отличаются от большинства как ценностными установками, так и привычками в одежде и поведении. Эксперты полагают, что противостояние между гражданами традиционных религиозных взглядов и казахстанцами-салафитами может принять жесткие формы.